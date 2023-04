Le Rodez rugby plutôt que le Raf au stade Paul-Lignon ce dimanche

Le Rodez rugby et les féminines du Rodez Aveyron football ont un match programmé ce dimanche dans l’enceinte ruthénoise. Les deuxièmes iront jouer ailleurs. Explications.

Ce lundi encore, la FFR et la FFF annonçaient sur leurs sites officiels respectifs les matches du Rodez rugby et des féminines du Raf dimanche à 15 heures au stade Paul-Lignon. Un doublon qui ne fait pas vraiment rire, mais plutôt beaucoup parler (ou se taire, c’est selon), voire tousser. Et c’est la mairie, propriétaire de l’enceinte, qui a tranché la question : laisser évoluer sur la pelouse hybride de la rue Vieussens les rugbymen pour leur opposition face à Rivesaltes lors d’un barrage de phases finales qu’ils espèrent aussi longues qu’une montée en Fédérale 2 ; ou privilégier les Rafettes face à un cador du championnat de l’élite hexagonale, Montpellier, dans une fin de saison lors de laquelle la lutte pour le maintien demeure acharnée ?

Un "non-sujet" au RR

La réponse du maire Christian Teyssèdre : "Effectivement, le football et le rugby voulaient bénéficier du stade. Il n’a pas été possible de faire modifier le calendrier d’une équipe car la Ligue 2 va jouer la veille (les hommes du Raf reçoivent Laval pour le compte de la 31e journée, à 19 heures, NDLR). Le critère que nous avons retenu est l’antériorité de la demande. Dommage pour les féminines qui font une belle saison en D1 et qui ont un match très important contre Montpellier." C’est donc le rugby qui a été choisi.

"C’est un non-sujet" avait indiqué un peu plus tôt le manager du RR, Patrick Furet. " La programmation et la planification de nos matches pour toute la saison, y compris ce match de barrage, ont été données en juillet dernier. Tout est calé pour que nous évoluions à Paul-Lignon dimanche. " D’autant que la programmation de la rencontre Raf – MHSC date de bien plus tard. En effet, ce match aurait dû initialement se tenir en novembre. Mais l’opposition avait été inversée.

Silence radio au Raf

Pour autant, le club du président Pierre-Olivier Murat avait fait de ce dimanche 16 avril un moment fort. Ayant invité entre 600 et 800 licenciées aveyronnaises notamment. Sans compter l’abonnement "sprint final", lancé il y a seulement quelques jours, comprenant les matches de L2 et D1F rue Vieussens. Au club, le sujet serait sensible nous dit-on, au point que l’on ne souhaite pas l’évoquer. Et ni le big boss, ni le manager général Gregory Ursule n’ont répondu à nos sollicitations ce lundi.

Néanmoins, il apparaît plutôt probable que Mathieu Rufié et ses protégées se dirigent vers le stade castonétois de La Roque, où elles ont aussi leurs habitudes (comme le Rodez rugby d’ailleurs). Et cela même si ce lundi, selon nos informations, ce changement de terrain n’était pas encore acté.