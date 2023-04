Salmiech. Ruthen’accordéon en concert en l’église Saint-Amans, le 21 avril

La très dynamique équipe de l’association Info tourisme de la commune a décidé d’organiser un concert d’accordéon au chœur de l’église Saint-Amans. Idée fort originale acceptée par les autorités religieuses qui permettront ainsi de bénéficier de l’excellence de l’acoustique en ce lieu.

C’est l’ensemble de Ruthen’accordéon qui officiera vendredi 21 avril à 20 h 45. Ruthen’accordéon est une association active créée en 1991 qui réunit des accordéonistes amateurs passionnés adultes et adolescents dans un orchestre complet (accordéons, claviers, batterie). Tous les styles de musique sont abordés (Nadau, Goldman, Abba, AC/DC…) pour le plus grand plaisir de tous.

L’entrée est gratuite et la participation de chacun "au chapeau" reste totalement libre. Cette manifestation musicale s’inscrit dans le programme culturel 2023 et sera suivie par un grand spectacle de danse le 4 juin, mais on en reparlera.

En attendant, rendez-vous le 21 avril pour ce concert de qualité dans un environnement singulier particulièrement adapté.