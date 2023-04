Sécheresse : vigilance, alerte, découvrez quels départements subissent déjà des restrictions d'eau

Nous ne sommes qu'au début du printemps, mais déjà se profile la grande peur d'un manque d'eau à l'été 2023, notamment dans les territoires français qui connaissent déjà des difficultés. Un rapport gouvernemental appelle à un changement radical dans la gestion de ce bien précieux.

C'est le printemps, et après des giboulées de mars bienvenues pour les sols, les cours d'eau et les nappes phréatiques. Mais pas sûr que ces pluies de mars soit suffisantes pour remettre les compteurs hydrographiques à zéro, si l'on en croit les chiffres. Cet été, ou du moins si de nouveaux jours de canicule pointent le bout de leur nez, les ressources en eau françaises, toutes catégories confondues, risquent de se retrouver à sec.

Le rapport d'une mission interministérielle qui sera publié ce mardi 11 avril rappelle que l'an dernier, "le pire a été évité lors de la gestion de la sécheresse 2022 grâce d'une part à la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des acteurs, et d'autre part à un niveau de remplissage élevé des nappes et des retenues à la sortie de l'hiver 2021-2022".

En 2023, ce ne sera certainement pas le cas. "De telles conditions pourraient ne plus être réunies si un phénomène similaire se reproduisait dans les prochaines années, voire dès 2023", ajoute ce rapport. Au 1er mars en France, 80% des niveaux de ces nappes étaient déjà modérément bas à très bas "du fait de l'absence de précipitations efficaces en février", selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Et ce après une sécheresse hivernale record de 32 jours sans pluie significatives sur le territoire.

Là où l'eau s'évapore

Conséquence, peu d'eau, et peu de réserves naturelles. En ce début avril, déjà un bon tiers des départements français son concernés par des mesures de vigilance, alors que l'été est encore à un peu moins de trois mois.C'est le niveau le plus bas d'alerte, certes, mais les professionnels et les particuliers sont invités à faire des économies d'eau.

Mais déjà, plusieurs départements sont touchés par des niveaux d'alerte, et donc des restrictions d'eau.

(Réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures... jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements) : la quasi-totalité des Pyrénées-Orientales, environ un tiers de l'Ain et des Yvelines, un bon quart de l'Oise. En situation de crise, niveau rouge ou 3 (Arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles, avec seuls des prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité) : trois territoires des Bouches-du-Rhône.

Le 9 avril, un tiers des départements français sont au moins en vigilance sécheresse. Repro Centre Presse - Propluvia

Cette semaine, la pluie viendra un jour ou l'autre sur tout le territoire... mais plus rarement sur le littoral méditerranéen, où tous les départements sont au moins en vigilance. Là, avant un été de tous les dangers, il faudra faire la danse de la pluie pour avoir l'eau au robinet...