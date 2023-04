Nauviale. Théâtre : "Les séparables" en représentation à La Diligence

Dans le cadre des Rendez-vous de Vallon de cultures, La Cie Des Mots pour Dire de Saint-Laurent d’Albouze (Gard) présentera son spectacle "Les Séparables" samedi 15 avril (19 h 30) et dimanche 16 avril (17 heures) au café-théâtre La Diligence à Nuces (route de Rodez). Romain et Sabah, deux enfants solitaires de 9 ans qui vivent dans le même quartier, se rencontrent et se reconnaissent comme faisant partie de la même tribu. Leur amitié les mène au bord de leur rêve dans des mondes imaginaires qu’ils se sont construits pour échapper au réel… Commence alors une plongée dans l’univers onirique de l’enfance empêtré dans le monde des adultes. Il s’agit d’un texte drôle et sensible sur l’amour de l’autre, écrit par Fabrice Melquiot et mis en scène par Vanessa Mattioli. Spectacle tout public, dès 10 ans. Les places étant limitées, la réservation est vivement conseillée.

Infos et réservations :

vallondecultures@gmail.com 07 88 03 39 43.