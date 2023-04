Un supermarché sanctionné pour un problème d’affichage de prix : que faire si vous en êtes victime ?

Un magasin Casino vient d'être mis à l'amende pour des prix affichés en rayon ne correspondant pas à ceux indiqués après leurs passages en caisse. Voici ce qu'il faut faire si vous êtes confronté à ce problème.



En cette période de d'inflation, le supermarché Casino de Montceau-les-Mines, en Bourgogne-Franche-Comté, vient d'être mis à l'amende après la découverte de plusieurs irrégularités au nouveau de l'affichage des prix.

L'amende, "pour défaut d’affichage des prix des produits, empêchant le consommateur d’effectuer un achat éclairé" , s'élève à 87 300 €.

60 Millions de consommateurs indique sur son site que plusieurs clients et habitués de ce magasin ont signalé des différences de prix entre ceux affichés en rayons et ceux notés après leur passage en caisse.

Voici ce qu'il faut faire si vous êtes confronté à un prix payé plus cher que celui affiché.

Que se passe-t-il si le prix est plus élevé sur le ticket de caisse qu'en rayon ?

Dans ce cas, c'est le prix le plus bas qui s'applique. Le vendeur est en tort puisque "l’information sur les prix est obligatoire" et que les prix "doivent être visibles et compréhensibles", indique le site de la Répression des fraudes. Le consommateur "doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander", peut-on lire.

Que faire si cela vous arrive en tant que client ?

Dans un premier temps, il est recommandé de demander l'application du prix affiché. Si le supermarché refuse, l'UFC-Que Choisir invite les clients à écrire un courrier en recommandé avec accusé de réception au directeur du magasin, et menacer de porter plainte pour pratique commerciale trompeuse.

Il est également possible de se rapprocher de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), suggère l'association de consommateurs.

Si vous êtes confronté à une pratique commerciale trompeuse, vous pouvez enfin la signaler à la DGCCRF, la Répression des fraudes, via la plateforme SignalConso.

Pour rappel la fin de l'impression automatique du ticket de caisse a été reportée au 1er août prochain.

À combien s'élève l'amende pour défaut d'affichage ?

Le défaut d’affichage est sanctionné d’une amende administrative de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les personnes morales.