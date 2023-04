Onet-le-Château. Une belle aventure artistique au musée Soulages

Dernièrement, s’est tenue la représentation de la vidéo danse "Abysse" au musée Soulages.

"Danse au musée" est un projet chorégraphique de création d’une vidéo danse qui a été réalisée avec le Groupe d’entraide mutuelle (Gem) métamorphose d’Onet-le-Château, et les résidents du Fam Marie-Gouyen d’APF France handicap de Rignac, au sein du musée Soulages, une belle aventure qui se renouvelle pour la deuxième année.

Cette intervention artistique a été imaginée par Elsa Decaudin, portée par l’association Pulx et concrétisée grâce au financement de l’ANCT politique de la ville de Rodez, de la Drac, du ministère chargé de la Ville et de la région Occitanie. Ce projet correspond au besoin de créer du lien entre les espaces culturels et des publics fragiles, dans l’objectif d’être acteur de la vie de la cité.

La création s’est déroulée sur huit rendez-vous qui ont permis à chacun de se familiariser avec ce lieu dédié à l’art. Au Gem métamorphose, les participants ont été Cathy Goncalves, Hélène Boure, Philippe Cros, Jean-Pierre Miquel, Anne-Marie Rafaël et leur accompagnatrice Véronique Boudou, ainsi que les résidents du Fam avec Didier Roumegous, Brigitte Laurent, Laura Lavergne, Guillaume Magnaud et leur accompagnatrice Karine Lewandowski.

Ce travail a été une aventure singulière, voire extraordinaire : danser dans un musée, en côtoyant les œuvres du peintre Soulages. Chaque participant a pu ainsi s’immerger dans un bain d’art, de culture et de création et la vidéo met en lumière la beauté des échanges.

Le Gem métamorphose et les résidents du Fam Marie-Gouyen remercient le directeur du musée Benoît Decron, le sous-directeur Christophe Hazemann, Jean-Christophe Bourdoncle, secrétaire général et Christel Lagarrigue, l’animatrice du musée, pour leur accompagnement et leur implication ainsi que les nombreux partenaires (Pep 12, Unafam…) qui ont permis l’aboutissement de cette création artistique.

On peut trouver la vidéo sur l’adresse : danse au musée (adhérents du Gem12 métamorphose § résidents du Fam à Rignac).