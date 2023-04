Villecomtal. Artistes d’un jour, artistes toujours…

Durant la semaine du 3 au 7 avril, les élèves de l’école de Villecomtal ont eu le plaisir d’accueillir l’artiste peintre Jokolor afin de réaliser avec lui une fresque de 15 m2 sous leur préau. Ce projet a vu le jour et a pu être réalisé grâce à l’Apel, son dynamisme et son financement (soutenu par le Crédit agricole).

Le lundi matin Jokolor a recueilli les idées des enfants qui ont toutes évoqué la planète sous ses différents aspects : végétation, mer, constellations, paysages féeriques… C’est en partant de là que, petit à petit, a émergé cette magnifique fresque.

Tous les élèves ont mis la "main à la pâte", des tout-petits de 2 ans aux plus grands, et ce tout au long de la réalisation : de la sous-couche aux détails en passant par la disposition des éléments et le choix des couleurs. Ils ont maintenant la fierté de pouvoir l’admirer quotidiennement et d’en faire profiter tous ceux qui le souhaitent.

Ce projet avait été précédé par une période de travail autour de l’écriture de chansons et de textes autour du mot "Frontières" afin de participer à la semaine du Printemps des poètes.

Gageons qu’à la vue du plaisir pris par les élèves à ces différentes actions, il s’agit de leurs débuts d’artistes ! Félicitations à tous.