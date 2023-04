Arvieu-Caplongue : un quine pour soutenir la vie paroissiale

Le quine du relais aura lieu dimanche 23 avril à 14 heures, à la salle Raymond-Almès à Arvieu. Caplongue s’associe au relais d’Arvieu, de Notre-Dame-d’Aures et de Trémouilles pour assurer le succès de cette manifestation. Les bénéfices permettent en effet de subvenir aux dépenses de chauffage, d’entretien des églises. Si vous désirez offrir un lot, merci de contacter Marie-José Canac au 06 86 57 29 08 ou Arlette Boutonnet au 05 65 74 24 55. Vous pouvez aussi apporter les lots le samedi 22 avril de 10 heures à 12 heures au presbytère d’Arvieu. Les paroisses adressent des remerciements aux bénévoles qui ont redonné du lustre au portail de l’église. Remerciement également à Gérard Boucher qui a repeint entièrement les portes : bois et ferrures. Les fournitures ont été financées par la mairie ou par des particuliers. Ce bénévolat à souligner et à encourager pour le bien vivre ensemble et pour l’amélioration de notre cadre de vie.