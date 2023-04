Aveyron : à Villecomtal, mobilisation générale pour la restauration de l’église de Ségonzac

Le bâtiment a besoin de travaux, et ceux-ci se feront en mode festif, sur la base du bénévolat. Explications.



La toute nouvelle association "Avenir du patrimoine villecomtalais" dont l’objet est de promouvoir et de faire vivre le patrimoine de la commune, organise ce 15 avril une journée destinée à faire connaître l’association et à lancer un premier projet autour de la restauration de l’église de Ségonzac.

Cet édifice, qui revêt un intérêt architectural, historique et local indéniable présente en effet des "désordres" importants, notamment des problèmes de toiture au niveau du clocher.

Si l’association se propose de contribuer à l’élaboration de dossiers ou à la recherche de financements, elle souhaite également profiter de cette opportunité pour faire vivre ce lieu et faire, par exemple, participer la population à des chantiers bénévoles, à des recherches historiques, organiser des animations festives et-ou culturelles (conférences, expositions, concerts). C’est cette vision d’un patrimoine multiple, vivant et fédérateur de la vie locale qu’elle propose de partager, samedi 15 avril, autour de l’église de Ségonzac, avec, au programme, de 9 heures à 18 heures, chantier bénévole de réparation du mur du cimetière ; de 10 heures à 18 heures, chantier fleurissement avec les enfants ; de 12 heures à 14 heures, apéro-pizza offert par l’association au Fouillet et pique-nique autour de l’église.

Deux sentiers balisés autour de l’église permettront la découverte de magnifiques points de vue et de profiter de ce riche patrimoine paysager. Selon Anne Prats, coprésidente de l’association, "cette journée de rencontres et de chantiers est à l’image de ce que nous souhaitons initier avec nos adhérents. Être des acteurs citoyens, aux côtés des associations historiques et de la mairie, pour faire revivre notre patrimoine avec les habitants".

Ceux qui le souhaitent pourront adhérer à l’association (10 €). Cette manifestation est organisée avec le soutien de la municipalité de Villecomtal.