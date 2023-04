Aveyron : avec Car'OS, David Penava rend leur mobilité aux animaux handicapés

Véritable "Géo Trouvetou", David Penava s’est installé en Aveyron pour soulager les animaux handicapés, mais aussi le porte-monnaie de leurs maîtres.

David Penava habite depuis deux ans à Viazac, sur les hauteurs de Bouillac. En arrivant devant sa vieille bâtisse, entourée d’arbres et de prés, il est possible d’être accueilli par un chien, une chèvre ou bien un âne… "J’étais à la recherche de la nature et de la tranquillité, après avoir pas mal bourlingué et géré notamment un studio d’animation lié aux mangas, de la BD japonaise. J’ai trouvé ici un havre de paix et je savoure ma reconversion."

Il faut dire qu’il a pris un virage à 180°, en épousant la cause animale et fondant l’association Car’Os dont la mission est de créer de l’appareillage et de la prothèse à prix coûtant (ou presque) pour animaux handicapés, de 2 000 € pour certains modèles, on tombe ici à 129 €.

"En à peine un an, nous sommes devenus la référence en France pour ce qui est des chariots et venons de lancer notre division prothèses qui fournira des outils uniques aux vétérinaires et écoles de vétérinaires afin de fabriquer des prothèses on line sans connaissances spécifiques, mais du sur-mesure, chose qui n’existe pas à l’heure actuelle au niveau mondial", explique l’inventeur.

Des chariots expédiés dans le monde entier

À ce jour, ces chariots pour animaux sont expédiés dans toute la France, en Europe et dans le monde (Canada, Afrique du Nord, Thaïlande, etc.)

"Même si cela peut paraître un peu déroutant aux yeux de certains pour une association installée à Bouillac, nous sommes au top de l’innovation pour tout ce qui touche aux accessoires et prothèses de chiens handicapés, que ce soit en termes d’impression (imprimante carbone dernier cri qui réalise les produits), conception 3D ou ingénierie mécanique, nous fabriquons le seul chariot pliant existant sur le marché mondial. J’emploie de l’aluminium, du composite, du carbone, des roues gonflables, délivrant des appareils résistants, pesant à peine 8 kg. Tout est vendu à prix coûtant, à quelque chose près, c’est-à-dire entre 5 et 20 fois moins cher que les prix du marché, d’où l’engouement pour notre petite entreprise qui ne connaît pas la crise", ajoute David Penava.

Des chariots de rééducation sont également proposés, Vu les demandes, il faut compter environ un mois de délai d’attente pour vous faire livrer les chariots. David envisage d’embaucher une personne si le volume des commandes venait encore à croître. Ce ne sont pas les animaux qui vont s’en plaindre.