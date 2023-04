Montrozier. Dylan Olivier expose à la Gageothèque

Dylan Olivier est un artiste. Sa passion pour la nature et les grands espaces l’amène tout naturellement à la photographie. Aveyronnais de naissance et de cœur, il a grandi et vit à Gages.

C’est en présence du maire Laurent Gaffard et de nombreuses personnes qu’il a présenté son vernissage. L’exposition de photos a fait l’unanimité.

Ses œuvres sont exposées à la Gageothèque jusqu’au 6 mai. On ne regarde pas ses photos seulement en simple amateur, on découvre aussi un talent qui se décrit comme une invitation à la nature sauvage. En jouant, avec aisance de nuances d’ombres, de lumière, et d’animaux sauvages, son œil avisé nous invite à l’évasion.

"Mes parents m’ont transmis ce goût de nature, raconte-t-il. Ils m’ont appris à écouter le vent dans les arbres, le chant des oiseaux, à observer les animaux sauvages et à me familiariser avec eux. Tout petit, je revois mon père qui partait photographier le cerf lors du brame, son Nikon argentique, équipé d’un 210 mm sous le bras. Chaque été, nous partions en famille, la tente sur le dos pour être au plus proche de cette nature dans différents pays d’Europe (Finlande, Norvège, Suède, écosse…) On peut dire que j’ai toujours été bercé dans ce milieu de la photographie et que c’est tout naturellement que j’ai décidé de réaliser mes premières photos. Au gré de mes balades à travers bois, je me plais à observer la faune et la flore et à capturer l’instant du monde sauvage. Il règne en Aveyron une faune incroyable tant par sa diversité que par les espèces représentées (gypaète barbu, hermine, loutre, hibou grand duc…) Actuellement, mon terrain de prédilection pour mes photos se situe proche de chez moi, d’où le thème de mon exposition "guetteur d’ombre". Chacune de mes photos est le fruit de plusieurs dizaines d’heures d’attente. La plupart du temps je suis immobile caché dans les broussailles tout en camouflage, mais il m’arrive également de traquer tel un Indien dans un silence absolu et toujours en essayant au maximum de ne pas déranger. C’est à ce prix que les clichés sont intéressants et procurent une réelle émotion !"