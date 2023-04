Luc-la-Primaube. Entre sauveté et bastide pour les randonneurs de la retraite active

Une trentaine d’adhérents de la retraite active se sont rendus récemment au pays des Cent vallées. Régine et Gilbert, les animateurs du jour, leur ont proposé un itinéraire de 10 km offrant un paysage contrasté aux pentes boisées, aux gorges profondes, où serpente de moulin en moulin, le Lézert. Partis de Naucelle, ils ont emprunté un chemin empierré dit "Côte Vieille" qui les a amenés au moulin du Valadier avant de franchir le pont sur le Lézert et d’emprunter un large chemin qui les a conduits à Sauveterre-de- Rouergue, bastide royale fondée en 1281 par le sénéchal du Rouergue pour asseoir l’autorité du roi. Ils ont pu admirer le cachet médiéval de cette bastide, les restes de fortification (fossés, portes, tours…), les ruelles avec les maisons à colombages, la place des arcades avec ses gitats, l’église gothique du XIVe siècle… Après être descendus par un chemin creux en forte pente vers la vallée du Lézert, ils ont franchi le ruisseau par une passerelle pour rejoindre un autre ruisseau, le Vayre et emprunter le chemin qui les a ramenés sur le plateau pour rejoindre Naucelle. Christine et Roland ont conduit la rando douce de 8 km qui les a amenés du côté d’Anglars-Les Bourines.