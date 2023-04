Football : Jean-Claude Landete, un demi-siècle au service du ballon rond !

Si le dirigeant historique du club d’Aubrac 98 a traversé les périodes fastes et moins reluisantes, la passion restant intacte.

Natif du Bassin, Jean-Claude Landete s’est essayé jeune au football sous les couleurs de l’OMA, l’Olympique minier aveyronnais. Il s’imprégnait rapidement de l’esprit fraternel généré par ce sport collectif mais prenait néanmoins conscience des limites de ses qualités de joueur… Il se convertissait donc rapidement vers diverses fonctions d’encadrement d’équipes dès l’âge de 22 ans et en assumait la charge malgré une affectation inévitable à Paris, six ans durant, pour amorcer une carrière de facteur.

Son retour en Aveyron, impatiemment attendu, était permis par une affectation à la poste de Saint-Chély-d’Aubrac en 1981. Comme la plupart des villages ruraux, Saint-Chély s’ajoutait sur l’échiquier des 250 clubs recensés en Aveyron en 1986. Le brave facteur était aussitôt enrôlé par le club naissant pour diverses fonctions d’arbitre de touche, de secrétaire, de remplissage des feuilles de match et diverses taches d’intendance. Plus tard, le club se parait d’une menace de "mise en sommeil" pour cause d’effectif trop restreint en fondant une entente avec les voisins de Condom-d’Aubrac. L’évolution démographique s’aggravant, le club était mis en cessation d’activités de 1993 à 1998 avant de repartir sous l’appellation d’Aubrac 98. Jean-Claude Landete reprenait lui aussi du service avec un altruisme revigoré par cette trop longue période de privation. Depuis 2014, le club d’Aubrac englobe les voisins laguiolais, qui avaient également subi un déclin fatal après une union prospère mais éphémère avec Huparlac.

Gestion administrative de 100 licenciés

Jean-Claude Landete se réjouit maintenant de gérer administrativement un effectif de 100 licenciés et d’être supervisé par deux coprésidents : Laurent Lavaur représentant Saint-Chély et Daniel Albespy pour le secteur laguiolais. Le terrain de Saint-Chély est utilisé en hiver et celui de Laguiole le printemps venu et en automne, en nocturne, par les seniors, classés 2es en D4 et postulant donc pour l’accession.

Les équipes féminines U18, et U11 et U9 jouent et s’entraînent à Laguiole pour des raisons de proximité de l’essentiel des effectifs et des encadrants. À noter enfin que le terrain de Saint-Chély est désormais protégé des ravages des sangliers mais les rats taupiers restent épisodiquement menaçants et la centaine d’utilisateurs peut donc se satisfaire de disposer de ces deux terrains et de ce fonctionnement harmonieux en binôme.