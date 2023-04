Druelle Balsac. Football : peu de compétitions mais beaucoup d’animations

Seuls les seniors 3 et les U13 étaient concernés par leur championnat. La journée "Ramène ta copine" pour les jeunes féminines et les finales féminines U12F-U15F et U18F sous la houlette du District de Football Aveyron-Lozère ont créé l’événement au Bouldou. Vendredi soir, en match en retard, les seniors 3 allaient s’imposer 2 à 3 à Bozouls. Il fallait les buts de Molinier et Vilain pour arriver à égalité 2 à 2 à la 85e minute. Chevignon offrira finalement la victoire à Druelle. Les U13 équipe 1 étaient à Villeneuve et l’équipe 2 à la Fouillade avec des résultats plutôt mitigés. Samedi matin s’est déroulée l’opération "ramène ta copine". Trois groupes : 6 à 7 ans, 8 à 10 ans et 10 ans et + étaient animés par Sarah, Charlotte, Ludivine, Océane et Morgane, toutes joueuses seniors de Druelle, sous l’œil avisé de Flavie Lemaitre et Yvon Causse. Matinée satisfaisante avec peut-être de futures championnes. L’après-midi du samedi, grosse effervescence avec un nombreux public. Le président du district de football Pierre Bourdet avec son staff et la responsable des féminines organisaient les finales féminines des 2 catégories U12F-U15F et U18F au Bouldou. Druelle était représenté par son équipe 2 U18F qualifiée avec Salles-Curan-Millau, Marvejols Gévaudan et Villefranche-Rieupeyroux. Les filles rencontrent Salles-Curan-Millau et si elles ouvrent le score en fin de première mi-temps, elles sont rejointes en fin de match. Elles s’inclineront aux tirs au but. Pour le match de la petite finale, elles l’emportent face à Villefranche-Rieupeyroux 4 à 0 et finissent 3e. Les championnes sont Salles-Curan-Millau qui s’imposent après une séance de tirs au but épique contre Marvejols Gévaudan. Chez les U15 F, ce sont les Lozériennes de Marvejols qui emportent la coupe contre JS Lévézou sur le score de 1 à 0. Le vainqueur de la petite finale est Millau qui, par 3 à 0, vient à bout du Bleymard. Remerciements aux bénévoles du DFC pour leur implication et principalement les mamans des U18F pour leurs savoureux gâteaux et les papas pour avoir tenu la buvette.