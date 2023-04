Golinhac. "Guste et Cie" ont assuré !

Pendant toute la soirée, s’échappaient de la salle des fêtes, les éclats de rire et les applaudissements du public qui assistait à la représentation de la troupe "Guste et Cie" qui présentait son nouveau spectacle. Cette année encore, les acteurs locaux ont travaillé tout l’hiver pour être fin prêts. Les sketchs en première partie se sont enchaînés en solo ou en duo et une pièce en seconde partie. Des personnages hauts en couleur, tous aussi loufoques et décalés les uns des autres ! Un choix bien judicieux en cette période où l’humour et le comique peuvent faire oublier l’actualité morose. D’ailleurs, les spectateurs sont venus en nombre et des bancs ont dû être rajoutés à la dernière minute. Les acteurs de la troupe ont parfaitement interprété leur rôle aux chassés-croisés comiques pour le plus grand bonheur de l’assemblée qui ont apprécié le jeu des interprètes et les situations cocasses qui ont déclenché les rires. À l’issue de la représentation, le public ravi a remercié et félicité les comédiens par des salves d’applaudissements.