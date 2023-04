Entraygues-sur-Truyère. La cité salue la mémoire des juifs déportés et le travail de Simon Massbaum

Le 30 avril est dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis. L’association Cinécure, à Entraygues, en lien avec des élus, sa médiathèque, plusieurs Entrayoles et en partenariat avec l’association Ciné pour tous, invite Simon Massbaum, président de l’association pour la Mémoire des déportés Juifs de l’Aveyron (AMDJA), à venir présenter son ouvrage, paru en octobre dernier : "Aveyron-Drancy-Auschwitz-Parcours individuels par communes des 391 Juifs déportés ayant vécu en Aveyron", un travail tout à fait remarquable. Comme l’écrit Serge Klarsfeld, dans sa préface, "Ces rafles décrites par Simon ont été une honte et ce livre sera une fierté pour l’Aveyron." Simon Massbaum consacre dans son livre trois pages à Entraygues et ainsi, aux deux juifs, qui y étaient assignés à résidence : Nushim Oltuski et Léon Weissberg. Leur mémoire sera saluée ainsi que le travail d’ampleur mené par Simon Massbaum qui nous restitue ces histoires individuelles interrompues tragiquement à Auschwitz. Le public découvrira leur chemin de vie et comment ont été exercées leur surveillance et leur capture… Rendez-vous le 30 avril à 15 heures, sous les fenêtres de l’école de musique (près de la mairie) pour écouter, à travers la fenêtre, un air de piano joué par Arik Strauss, qui accompagnera au chant, Sigal Adler Strauss avec une chanson en yiddish et en hébreu…

La médiathèque, partie prenante de l’événement, organisera une table d’ouvrages sur la thématique. Une lecture publique des pages du livre de Simon Massbaum consacrées à Entraygues, est prévue. Le public retrouvera ensuite à la salle multiculturelle Simon Massbaum qui présentera son travail et échangera avec le public.

Cet événement sera prolongé – à une date ultérieure – par la projection du film "Ginette Kolinka : une mémoire française", dans le cinéma d’Entraygues. Ginette Kolinka, arrêtée par la Gestapo, a été déportée au camp de Birkenau puis de Bergen Belsen.

C’est une des dernières survivantes des camps de la mort. Elle témoigne sans relâche dans les écoles et accompagne des groupes d’élèves à Auschwitz-Birkenau : une rencontre en deux temps, autour d’un livre, puis d’un film, témoignages actuels et précieux sur la déportation des Juifs en France…