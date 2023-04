L’agenda en bref

Relevé des compteurs d’eau. Decazeville communauté vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune de Decazeville vient de débuter et s’effectuera jusqu’au 2 juin. Afin que ce contrôle s’effectue dans les meilleures conditions possibles, nous vous demandons de bien vouloir nettoyer votre regard compteur et de laisser libre accès à celui-ci. En cas d’absence, dès réception de l’avis de passage vous avez jusqu’au 2 juin minuit pour transmettre votre index (au 05 65 43 90 90, choix 1), dans le cas contraire votre consommation sera estimée.

Balade nocturne vendredi. Dans le cadre de l’opération nationale "Fréquence Grenouille", Decazeville Communauté et le CPIE du Rouergue vous proposent un diaporama suivi d’une sortie nocturne dans la Découverte de Decazeville pour observer les amphibiens, vendredi 14 avril, 19 h 30. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription qui est obligatoire (05 65 43 90 86). Animation gratuite (dès 7 ans). Prévoir lampes de poche, bottes et vêtements adaptés.

Les commerçants non sédentaires en assemblée générale. La Fédération des commerçants non sédentaires de l’Aveyron et du Tarn se réunira lundi 17 avril pour son assemblée générale, de 9 h 30 à 12 heures, à la Maison de l’Industrie, zone du Centre à Decazeville.

St-Cyprien : randonnée dimanche. La Fédération de randonnées de l’Aveyron propose une édition de "A chaque dimanche sa rando". La prochaine a lieu ce dimanche 16 avril sur "le sentier des vignes", 12 km accompagnés par le club de randonnée Camin’Olt de Conques-en-Rouergue. Rendez-vous à 14 heures, parking de la salle des fêtes de St-Cyprien-sur-Dourdou. Participation 2 €, pot de l’amitié au retour (infos : 06 28 62 85 52).