Saint-Amans-des-Cots. Les élèves de 5e à la résidence Saint-Jean

En lien avec le projet des nichoirs, les élèves de 5e du collège de la Viadène se réunissent lors de leur cours de français un vendredi sur deux pour rendre visite aux aînés de la résidence Saint-Jean. Une opportunité pour tous de se rencontrer et de profiter d’un moment de convivialité. Les élèves apprécient de pouvoir échanger et apprendre auprès des aînés. Et en retour les résidents apprécient de voir des sourires et de pouvoir transmettre des souvenirs, des histoires de vie, un savoir-faire, des passions, des habitudes et des coutumes. L’occasion de se rendre compte de l’importance du lien intergénérationnel, mais aussi une façon de changer le regard sur la personne âgée. Le but des élèves est de mettre leurs échanges par écrit pour que ce travail soit disposé sur les sentiers de Saint-Amans-des-Côts à côté des nichoirs qu’ils sont en train d’assembler avec leur professeur de technologie, Julien Delon.