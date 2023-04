Curan. Les filles de l’ESCC accèdent au dernier carré

Samedi soir c’était derby au programme pour l’équipe 3. Avec la réception de l’UHL à Curan, les joueurs avaient à cœur de faire un bon match. Les intentions du match le prouvent après plusieurs offensives des noirs et blancs, Lenaick Vidal se retrouve devant le gardien et marque le premier but du match dès la 15e minute. Les joueurs décident de continuer afin de marquer rapidement le deuxième but et Samuel Vidal viendra inscrire son but sur une action bien construite.

Le score de 2 à 0 ne bougera pas jusqu’à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les adversaires reviennent avec des intentions différentes, prennent possession du ballon et se créent les occasions les plus dangereuses. La défense sera donc mise à l’épreuve mais ne lâchera pas. A la 80e, Lenaick Vidal viendra marquer son deuxième but du match. Une histoire de fratrie pour les buteurs qui permettra à l’équipe de s’imposer 3 à 0 sur ses terres. Un match plaisant et avec de l’intensité de la part des deux équipes. En déplacement dimanche à Lanuéjouls pour affronter la formation de Pays Alzuréen, l’ESCC endossait le statut de favori, évoluant un niveau en dessus son adversaire du jour. C’est dans des conditions difficiles (chaleur inhabituelle et surprenante) que les filles ont dû lutter pour aller chercher leur qualification.

La rencontre débutait parfaitement avec une ouverture du score rapide de Julie Costes, bien servie par Célia Julien. Si l’ESCC maîtrisait plutôt les débats, l’équipe locale n’abdiquait pas. Sur une offensive de cette dernière, à la demi-heure de jeu, l’ESCC était poussé à la faute et concédait un penalty. Léna Pougnet se montrait impériale et stoppait la tentative. Un des tournants du match.

La pause était atteinte sur ce léger avantage. Le second acte reprenait plutôt positivement pour l’ESCC. Même si dans le contenu, les séquences collectives n’étaient pas vraiment au rendez-vous, les filles de l’ESCC répondaient présentes en termes d’agressivité, d’état d’esprit et d’engagement. Elles étaient récompensées par un second but suite à un coup franc direct de Flavie Monteillet à l’heure de jeu.

Et c’est à 15 minutes du terme que la rencontre était relancée, après la réduction du score locale. Toutefois, bien que sous pression, l’ESCC gérait plutôt sereinement les dernières offensives adverses et s’imposait 2-1 pour accéder en demi-finale, face à EFC88 le dernier week-end d’avril.

U18F : victoire en demi-finale 3-2 (tab) contre Druelle / victoire en finale 3-2 (tab) contre Marvejols (coupe Aveyron-Lozère)

U17 : défaite 3-2 contre Montbazens-Rignac 2

U15 : défaite 10-1 contre Rance et Rougier

U13 eq.1 : victoire 2-1 contre UHL / victoire 3-1 contre JSL.

Équipe 1 : réception de Colomiers 3 à Curan samedi – 20 h

Équipe 2 : déplacement à Espalion samedi – 20 h

Féminines : déplacement à Saint -Geniez dimanche – 15 h