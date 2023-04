Rignac. L’Espérance en concert le 15 avril

Après des mois de répétition hivernale, l’Espérance rignacoise est heureuse de donner rendez-vous samedi 15 avril à 21 heures à l’Espace André-Jarlan pour un concert avec sa formation orchestre batterie fanfare. À un mois de sa participation au concours national de la FSCF qui va se dérouler fin mai à Graulhet (81), les musiciennes et musiciens rignacois sont heureux de retrouver leur public. Pour cette occasion, ils ont invité la société des Jeunes Villeneuvois de Villeneuve-sur-Lot. Créée le 2 mai 1910, avec différentes activités sportives et culturelles, cette association lot-et-garonnaise est devenue exclusivement musicale dans les années 1950. Elle participe chaque année depuis de nombreuses années à des concours régionaux et nationaux et sera elle aussi présente à Graulhet les 27 et 28 mai. Les deux formations présenteront à tour de rôle un programme musical riche et varié. Réservez d’ores et déjà votre soirée du 15 avril.