Rodez : le Claj se mobilise pour les logements étudiants

Lors de l'assemblée générale du Comité pour le logement autonome des jeunes (Claj), ses responsables ont rappelé les besoins en termes de logements pour les étudiants mais également les apprentis que ce soit à Rodez ou sur le département.

Depuis deux ans maintenant, le Claj (Comité pour le logement autonome des jeunes) du Grand Rodez rayonne sur une bonne partie du département. Une échelle qui permet de mesurer encore un peu plus les besoins en termes de logements pour les étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures ou encore un apprentissage.

Lors de l’assemblée générale du Comité, qui s’est tenue mercredi au centre social de Saint-Éloi, Véronique Chirac, responsable du Claj, a rappelé que "la question du logement est primordiale". Si, à Rodez en tout cas, le marché du logement est à l’équilibre, "les prix des loyers ont subi une augmentation ces derniers mois", déplore Véronique Chirac.

Dans un même temps, le quartier de Saint-Éloi qui s’apprête à devenir un pôle universitaire d’importance "va se structurer aussi au niveau des logements. L’offre va être importante mais là aussi, les loyers risquent d’être élevés", avance la responsable du Claj.



Alors, pour faire face à cette part de plus en plus importante des loyers dans le budget des étudiants, surtout les plus modestes, le Claj est en relation avec des bailleurs sociaux (41 sont adhérents au Comité, pour environ 190 logements proposés). L’accès et le maintien dans le logement constituent une problématique prégnante pour les jeunes publics. Un constat partagé et identifié dans les politiques publiques.



"En développant nos actions sur le département via le Réseau information jeunesse Aveyron, depuis maintenant un an, nous nous rendons compte que cette question n’épargne pas les territoires plus ruraux", souligne Élisabeth Romiguière, la présidente du Claj. Pour y répondre, le Comité poursuit plusieurs pistes notamment celle de la chambre chez l’habitant.

"Je reste persuadé que cela peut être une réponse au niveau départemental, assure Véronique Chirac. Mais il faut relancer ce projet. Nous souhaitons également rencontrer les élus du département concernés par ces questions afin de leur présenter nos missions, comme nous rayonnons désormais sur le département." L’orientation des futurs étudiants en dépend.