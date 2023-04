Trémouilles. Tableaux souvenirs au quillodrome et futurs plateaux sportifs

Comment ne pas être motivé suite à la mise en place des neuf tableaux qui indiquent de 1970 à 2013 le nom des joueurs du club champions en équipe de France avec leur photo, la date, la catégorie.

Installés sur les piliers à l’intérieur du quillodrome, cela permet de rafraîchir la mémoire et rendre possible à la jeunesse des écoles de quilles qui se retrouvent le mercredi après-midi et les autres joueurs en soirée que les rêves sont accessibles.

Mais en attendant les jeunes sportifs vont aller sur les plateaux dès le 5 mai puis le 12 mai – 26 mai – 2 juin avec les enfants de Lestrade, Curan et Ségur pour participer à des compétitions et marquer de leur empreinte les résultats.