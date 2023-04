Estaing. Trêve estivale pour les jeux des aînés

Depuis le début de l’automne et jusqu’au jeudi 6 avril, les adhérents du club des Deux clochers se retrouvaient tous les quinze jours, le jeudi après-midi, pour des moments de partage autour des jeux. Ce mois d’avril annonçait la trêve estivale de ces rencontres toujours appréciées des participants. Pour la dernière séance, parties de cartes et jeux de société ont permis à tous les adhérents de passer une fois de plus un bel après-midi qui s’est clôturé autour d’un goûter gourmand. Pâtisseries maison, jus de fruit et rosé ont prolongé ce moment de convivialité. Dorénavant, nos aînés vont vaquer à leurs nouvelles occupations comme le jardinage, les fleurs, la sieste et toutes les petites tâches qui incombent à chacun avec l’arrivée des beaux jours.

Toutefois, le club des Deux clochers se retrouvera mercredi 17 mai autour des tables du restaurant de La Vitarelle. On souhaite un bel été à l’ensemble des adhérents du club des aînés.