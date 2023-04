Le Nayrac. Une belle rencontre cinématographique

Cette soirée restera dans les mémoires des adeptes de cinéma en particulier de courts métrages. Trois petits films étaient projetés à l’espace multiculturel devant plus de cinquante personnes. "Deux sœurs", de Sarah Vernhes, "Selma", de Batoul Benazzou et "Double paire", de Roma Garcia-Longoria. Après la projection, Dominique Mestdagh, responsable de la section cinéma au sein du Foyer Rural prenait la parole et donnait des informations sur l’origine de ce projet, notamment la rencontre l’été dernier avec la Nayracoise Sarah Vernhes. La parole était ensuite donnée au public et de nombreuses questions étaient posées, à Sarah, présente et à Roma qui intervenait en visio. Le fil conducteur de ces 3 productions est "les non-dits" et comme le dit Roma : "Le langage est la meilleure façon de ne pas se parler". D’autres thèmes étaient abordés : la façon de faire un film avec toutes les personnes qui interviennent, la présence des femmes dans le monde de la réalisation, les financements, l’écriture d’un scénario, la place des courts-métrages, la visibilité des films sur Internet, l’avenir du cinéma, l’engouement pour les séries, la façon de se faire connaître… Les deux réalisatrices ont répondu avec précision à toutes ces questions et ont parlé de leur métier de scénariste. Pour Roma, "il ne faut pas avoir peur d’essayer" et pour Sarah "on ne peut que s’améliorer en écrivant beaucoup". Toutes deux sont unanimes quant à l’importance des rencontres qui ouvrent des horizons riches et variés.

Après cette première rencontre organisée par le foyer rural et la municipalité, Dominique espère en présenter d’autres… Toujours avec des scénaristes ou réalisatrices.