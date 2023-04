Conques-en-Rouergue. Une conférence pour aborder le lien entre religion et politique avec Dominique Reynié

Le centre européen propose sa première conférence de l’année sur le thème : "Le XXIe siècle : entre fondamentalismes religieux et désenchantement du monde" de Dominique Reynié.

Les conférences sont organisées en partenariat avec le Centre de documentation historique de Conques.

À l’échelle de l’humanité, plus de 85 % des femmes et des hommes déclarent une affiliation religieuse.

La religion occupe une place croissante dans les vies comme dans les affaires publiques mondiales.

Plus que d’une permanence du fait religieux au XXIe siècle, les données témoignent de son expansion, au moins pour des raisons démographiques.

Pour nous, la question du lien entre religion et politique se pose donc à nouveau, car le modèle de la séparation, à la fois condition du christianisme et du monde démocratique, est désormais mis à l’épreuve. La France entre dans un monde moins démocratique et plus religieux.

Dominique Reynié est professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Paris).

Conférence le vendredi 21 avril à 18 h 30 dans l’auditorium du Centre Européen de Conques. Renseignements au 05 65 71 24 00. Entrée libre et gratuite.