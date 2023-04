Marcillac-Vallon. VTT et randonnée pédestre au menu dominical

Vététistes et randonneurs ont rendez-vous dimanche 16 avril au Grand Mas où l’APE de l’école publique Jean Auzel organise la 6e édition d’une épreuve "sportivo-festive" qui draine un nombre croissant de participants. Il faut dire qu’il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour les sportifs chevronnés que pour les occasionnels. Coté VTT, les plus costauds auront le choix entre le circuit de 50 km (D + 1 210 m) ou celui de 41 km (D + 1 050 m). Les moins aguerris opteront pour le 29 km (D + 610 m) ou le 15 km (D + 365 m). Les inscriptions débuteront à partir de 7 h 30, pour un départ libre entre 8 heures et 9 heures. Dès 9 h 30, les enfants de moins de 10 ans accompagnés pourront eux aussi profiter de la fête sur un parcours adapté à leur âge. La randonnée pédestre empruntera un itinéraire de 13 km sur des chemins offrant les plus beaux points de vue sur les vallées (inscriptions à partir de 9 heures). Chaque point de ravitaillement sera agrémenté d’une pause gustative de produits locaux, une manière agréable de reprendre des forces et d’attiser le côté festif de la journée.

Renseignements : Guillaume 07 64 55 87 36.