Pont-de-Salars. À la résidence du Lac, l’heure de la retraite a sonné pour Danielle Durand

Après vingt-neuf ans de bons et loyaux services, le départ de Danielle Durand a été fêté avec émotion.

Sa carrière a débuté au sein de l’Ehpad le 15 février 1994 où elle rejoint les effectifs de l’établissement, d’abord en qualité d’agent contractuel, puis comme stagiaire le 1er janvier 2005 et titularisée le1er janvier 2006.

Elle a occupé tout d’abord un poste d’ASH en début de carrière, dans l’équipe hôtelière (ménage, aide aux personnes, aide aux repas). Elle a occupé quelque temps un poste en lingerie avant d’intégrer les cuisines pendant de nombreuses années, en qualité de commis de cuisine. Toujours très investie dans son travail, Danielle a pleinement rempli ses missions au service des autres et elle a, à chaque fois, trouvé sa place dans les services qu’elle a côtoyés.

Depuis le 31 mars 2023, l’heure d’une retraite bien méritée est arrivée pour Danielle.

M. Ponce, directeur de l’Ehpad, M. Julien, président du CCAS absent ce jour-là, représenté par Christiane Alary, membre du CCAS ainsi que l’ensemble des résidents et de ses collègues ont tenu à la remercier pour le travail accompli durant toutes ces années passées au sein de la Résidence et lui souhaiter une belle et longue retraite.