Aubrac : la population consultée sur internet sur la vie sociale et l'accès aux droits

La communauté de communes du Nord-Aveyron lance deux enquêtes sur internet pour recueillir l’avis des habitants.

La communauté de communes Aubrac Carladez Viadène a engagé une démarche de concertation visant à renouveler la convention territoriale globale (CTG), en partenariat avec la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Aveyron et l’ensemble des acteurs locaux, associatifs et institutionnels, agissant sur les champs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, de l’éducation, de la parentalité, du handicap, de l’animation de la vie sociale et de l’accès aux droits et aux services.

Vie sociale, petite enfance, enfance, jeunesse, accès aux droits

Pour ce faire, une enquête est en cours pour recueillir l’avis des habitants (jeunes et familles) sur l’ensemble de ses services à la population. Ainsi, des groupes thématiques se sont rencontrés autour l’animation de la vie sociale, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse et l’accès aux droits. Au total, une cinquantaine de participants a participé à ces temps d’échanges et d’écoute.

Les enjeux sont importants : il s’agit de réinterroger collectivement les démarches et services développés jusqu’à présent, identifier les liens à consolider sur les interventions des partenaires, définir les améliorations à mettre en œuvre pour les années à venir. Cette consultation s’établit par le biais de deux enquêtes. Une première enquête est à destination des habitants du territoire. La deuxième s’adresse aux enfants (6-11 ans) et adolescents (12-17 ans). Les avis permettront d’ajuster au mieux les actions mises en œuvre.

Il est bon de préciser que les deux enquêtes sont anonymes. Les réponses seront traitées de manière strictement confidentielle. Elles se réalisent en ligne sur www.ccacv.fr (page d’accueil du site ou dans un article à retrouver dans les "Actualités").