Aveyron : la Rur@linette, une Maison France services itinérante, officiellement inaugurée

Vabres l’Abbaye, Réquista, Rivière-sur-Tarn, Arvieu, Pays Ségali, Séverac-d’Aveyron, Laissac, Pays d’Olt et d’Aubrac, Bozouls, La Cavalerie, Villefranche-de-Panat, Rodez, Laguiole, Mur-de-Barrez, Belmont-sur-Rance, Saint-Georges-de-Luzençon, Ouest Aveyron Communauté (sites de Villeneuve et La Fouillade), Conques-Marcillac, Rignac, Saint-Santin, Entraygues-sur-Truyère, Argences-en-Aubrac, Luc-La-Primaube, Lot et Serre (Campagnac), Onet-le-Château, Vezins-de-Lévezou, communauté de communes du Ségala (Rieupeyroux), communauté de communes Muses et Raspes du Tarn (sites de Broquies, Saint-Rome-de-Tarn et Castelnau-Pégayrols) et Capdenac-Gare.