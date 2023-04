Rodelle. Des parcours inédits pour le trail

Un dimanche de Pâques sous le soleil pour les sportifs (ves) qui n’ont pas démérité leur engagement à cette compétition organisée par l’Equip’Trail, sous la houlette de Nicolas Cantagrel dont la réputation n’est plus à faire tant par son organisation professionnelle que sur le plan de la convivialité.

Cette 7e édition fut marquée par un départ au domaine de la Goudalie ; 50 ékips de 5 dans le sas, des départs toutes les 20 secondes, et voilà les 5 coureurs répartis sur 4 parcours (dont un duo sur le jaune).

À l’arrivée, les 4 chronos sont cumulés et les coureurs ont dû patienter pendant le repas pour connaître les résultats !

Sur chaque étape, chacun s’est donné au maximum ne sachant pas ce que réalisaient les autres, concurrents ou partenaires.

Un tracé vert de 11 km et + 300 m de dénivelé ; un tracé jaune de 12,5 km et 400 D + ; un tracé bleu de 12 km et 450 D + ; un tracé rouge de 14,5 km et 520 D +. Bref, de quoi s’expliquer ! S’il y avait moins d’inscrits on pouvait noter un effectif de 44 % de sportives féminines.

À ce petit jeu, ce sont les 3 ékips de Foulées Rodez qui raflent la mise en Hommes, Femmes et Mixtes ! À l’arrivée la buvette est prise d’assaut, 330 repas servis avec les farçous de Pruines, le cochon braisé et la truffade de la ferme de Mayrinhac, avant les yaourts des Fables de la Terre de Concourès…

Remerciements à la municipalité, aux partenaires et aux nombreux bénévoles qui ne se sont pas ménagés pour la réussite de cette compétition. "Merci à Nicolas qui chaque année change le parcours et innove. Pâques est une fête il est bon de se retrouver pour ces moments que la fête est belle", précise Christian Braley, fidèle partenaire. La remise des récompenses venait clôturer cette superbe matinée avec des couteaux estampillés Honoré Durand et les 5 repas au restaurant Bras de Laguiole.

Résultats

11 km, 1. Thibault Soutade 45’55’’; 2. Victor Gineste ; Reda Sabadji ; 1re féminine à la 7e place Lisa Molinier.

12 km : 1. Nicolas Boyer 53’59’’ ; 2. Fabien Vidal ; 3. Bastien Burguière.

12,500 km : 1. Causse Corentin/Hugues Carrière55’29’’ ; 2. Julien Gimalac/ Nicolas Vaquier ; 3. Dylan Mariette/ Corentin Allaux.

14,500 km : 1. NabI Yari 1 h 04 mn 44 s ; 2. Nicolas Rigal ; 3. Alex Molin Pradel.

Classement par équipes, 1. Foulées Rodez Hommes ; 2. Boznature ; 3. Pompiers de Bozouls.