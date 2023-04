Environnement : 340 000 € pour La Loubière, lauréate du fonds vert, l'Aveyron, premier département en France en termes de dossiers déposés

Le département de l’Aveyron se hisse en première position au niveau national en termes de nombre de dossiers déposés en ce qui concerne le fonds vert.

La Loubière est la première commune de l’Aveyron, lauréate du fonds vert pour son projet de rénovation énergétique de sa salle d’animation de l’Epis. Elle va ainsi bénéficier d’une subvention de 340 000 €. Ce fonds vert est doté de deux milliards d'euros afin d'aider les collectivités territoriales et leurs partenaires à accélérer leur transition écologique.

150 projets en France, dix en Occitanie

150 projets ont été retenus en France pour cette première répartition, dix en Occitanie. Un dispositif inédit Annoncée par la Première ministre, le 27 août 2022, le Fonds vert est un dispositif inédit pour accompagner les collectivités dans le renforcement de leur performance environnementale, l’adaptation de leur territoire au changement climatique et l’amélioration de leur cadre de vie. Il est doté de 2 milliards d'euros de crédits déconcentrés aux préfets pour le financement des projets retenus.

#FranceNationVerte ?

La Loubière est la première commune de l'Aveyron lauréate du Fonds vert pour son projet de rénovation énergétique de sa salle d’animation de l’Epis.

\u2705Subvention de 340 000 €

Pour déposer un dossier\u25b6\ufe0fhttps://t.co/xLnVyBjfZu pic.twitter.com/9zi9IA3II4 — Préfet de l'Aveyron (@Prefet12) April 12, 2023

Depuis le 27 janvier, les collectivités et leurs partenaires publics ou privés peuvent déposer leurs demandes de financements en matière :

• de performance environnementale : pour encourager la rénovation énergétique des bâtiments publics, le tri et la valorisation énergétique des biodéchets, la modernisation de l’éclairage public ;

• d’adaptation des territoires au changement climatique : pour renaturer les villes et villages afin de lutter contre les îlots de chaleur et prévenir les risques naturels en métropole et en outre-mer (feux de forêt, inondations, risques cycloniques, etc.) ;

• d’amélioration du cadre de vie : pour soutenir des projets de sobriété en matière de mobilité (accompagnement de la mise en place des ZFE-mobilités, covoiturage, etc.) et en matière foncière (renouvellement des friches, etc.). Le fonds porte également le financement du déploiement de la stratégie nationale pour la biodiversité dans les territoires, à hauteur de 150 M€.

A ce jour, le département de l’Aveyron se situe en première position au niveau national en termes de nombre de dossiers déposés.

Jusqu'à quand déposer sa candidature ?

Jusqu’au 31 décembre 2023, les collectivités peuvent continuer de déposer leurs demandes de financements en se rendant sur le site dédié.

Le projet de La Loubière

Le projet de rénovation thermique et énergétique du complexe associatif de La Loubière (salle des Epis) a obtenu 60 % de subventions de la part du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Ce projet permet à la commune d'être la première commune aveyronnaise lauréate et admissible au fonds verts pour avoir présenté un projet de qualité, affichant un gain énergétique élevé et des performances environnementales remarquables, et lui octroie une aide de 340 000 €.