Esta Poulit : une entente avec l’école et le foyer de vie

Le Festival Esta Poulit, qui fête ses dix ans, développe depuis quelques années des projets pédagogiques culturels entre l’école Roger Noyer et le foyer de vie ADAPEAI Fondation Opteo du village. Dans la joie et la bonne humeur, les enfants et les résidents ont mené des projets musicaux, circassiens et photographiques.

En 2023 c’est à la peinture que petits et grands se sont adonnés, réalisant ainsi plus d’une dizaine de bidons. Ces seaux, aux couleurs du festival, arborent fièrement l’âne mascotte de l’événement. Fabian Cordy, coordinateur du projet et organisateur du festival : "Nous sommes fiers de faire collaborer l’école et l’ADAPEAI chaque année dans des projets culturels. Voir le sourire de tous dans ses activités où les différences n’existent pas, c’est que du bonheur".

Ils servent de cendriers et de poubelles pour les soirées du festival. Le comité des fêtes d’Auzits, vous donne rendez-vous les 14 et 15 avril, à La Planque à Auzits, pour des concerts festifs, et il ne fait pas dans la demi-mesure pour souffler les 10 ans. Buvette et restauration sur place dès 19 heures. Aussi, des animations gratuites et tout publiques sont proposées le samedi après midi.

Infos pratiques et réservations de billets : www.festivalestapoulit.com.