Bozouls. Exposition photos et animations à la galerie

Le club photo, sous le nom "objectif Causse Lot", organise une exposition à la galerie du 12 au 26 avril sur leur thème "JPEG" jardin-portrait-environnement-grandeur nature. Créé en 1973, le club fête cette année ses 50 ans. En 2016 à l’occasion s de son installation à Bozouls il prendra le nom "objectif Causse-Lot".

Son exposition JPEG est composée de plusieurs formats carrés, rectangle et panoramiques (15/15, 15/20, 15/25 et 15/50). Toutes les photos ont été imprimées par le club puis collées sur carton plume. Elles sont présentées de manières différentes sur le support lui-même ou sur un support complémentaire châssis toile. Outre de nombreuses photos diverses, les visiteurs pourront découvrir des clichés consacrés à Bozouls et sa journée de la pierre qui sont présentés sur cinq panneaux accueillant 60 photographies. De même les anciennes cartes postales de Bozouls sont installées sur panneaux accueillant 28 clichés. Les photos de parcours "Street Art" sont présentées sur support cubique. Une animation gratuite est programmée en continu : "Je viens tirer mon portrait" et un visionnage de trois diaporamas tournera en continu.

Cette exposition ne manque pas de charme et présente un réel intérêt Exposition ouverte les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 17 heures ; le jeudi de 10 h à 12 heures.

Entrée libre. La Galerie 8 allée Paul Causse contact 05 65 48 51 52-mediabozouls@g mail.com.