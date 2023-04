Druelle Balsac. Fructueuse chasse aux œufs pour les enfants du RAM

Le relais Petite enfance "Rêve avec moi" a proposé aux enfants de la commune (jusqu’à 3 ans) une chasse aux œufs. Dès leur arrivée, les enfants avaient hâte de découvrir où les cloches de Pâques avaient bien pu déposer les œufs en chocolat.Ni une ni deux, la quête s’est faite (dans les jeux, dans le coin cuisine, sous les chaises, dans les bacs à jouer…) et le panier commun s’est entièrement rempli. Pour le plus grand plaisir des enfants, s’en est suivie une dégustation gourmande de ces chocolats.

Ensuite, les enfants sont repartis avec des petits sachets de chocolat de Pâques afin de continuer cette dégustation avec leur famille. Les haltes jeux sont gratuites et ouvertes les lundis et jeudis de 8 h 45 à 11 heures pour les assistants maternels, les parents et les gardes à domicile de la commune.

Si vous êtes à la recherche d’un assistant maternel ou si vous avez besoin d’informations et-ou d’un accompagnement administratif, vous pouvez contacter Cathy Morelle au 06 71 61 42 57.

Vous pouvez également prendre contact avec l’animatrice du relais via le mail :

ram.reveavecmoi@gmail.com

Pour plus d’informations sur le relais, vous êtes invités à visiter sa page Facebook (Relais Petite Enfance "Rêve avec moi").