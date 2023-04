Grève du 13 avril : 11 500 forces de l'ordre, entre 400 et 600 000 manifestants... À quoi s'attendre ce jeudi ?

L'acte 12 contre la réforme des retraites s'annonce encore très suivi.

Entre 400 000 et 600 000 manifestants pourraient prendre part à cette 12ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi 13 avril 2023, selon une note du renseignement territorial révélée par BFMTV.

Les participants pourraient être entre 40 000 et 70 000 dans le cortège parisien, où les autorités craignent la présence de "500 à 1 000 éléments à risque" susceptibles de "provoquer des troubles à l'ordre public". Les grandes villes sont aussi surveillées, avec une potentielle présence de ces "éléments à risque", comme à Rennes, Dijon, Brest, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Lyon ou encore Lille.

Cette douzième journée de mobilisation intervient la veille du verdict du Conseil constitutionnel, qui est en train d'examiner le texte de la réforme des retraites. Si ce texte est adopté, on peut s'attendre à des manifestations spontanées vendredi, comme cela avait été le cas le jour de l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer la réforme en force à l'Assemblée nationale, ou le jour où les motions de censure des camps de l'opposition ont été rejetées.

11 500 policiers et gendarmes, dont 4 200 à Paris

Afin d'encadrer ces manifestations, 11 500 policiers et gendarmes seront déployés partout en France. Ils seront 4 200 rien qu'à Paris.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a estimé depuis Bordeaux ce mercredi que "les gens pourront manifester sans crainte, en étant encadrés positivement par la police et la gendarmerie". Une déclaration qui suggère un appel au calme, sachant que la gestion des débordements du gouvernement est très décriée depuis plusieurs semaines, et que les accusations de violences policières pendant et en marge des manifestants sont légion.

