Grèves contre la réforme des retraites : comment demander l'échange ou le remboursement de vos billets de train ?

TGV, Intercités, OUIGO, TER ou Thalys : voici comment demander le remboursement et l'échange de votre billet en cas de perturbations.

Jeudi 13 avril 2023 va marquer l'acte 12 de la mobilisation contre la réforme des retraites, la veille du verdict du Conseil constitutionnel qui est en train d'examiner le texte. La SNCF a d'ores et déjà annoncé des perturbations sur le trafic ferroviaire. Les informations détaillées seront communiquées mercredi à partir de 17 heures.

Pour les TGV et Intercités

Les voyageurs TGV et Intercités seront prévenus par SMS ou bien par mail, selon ce qu'ils ont indiqué dans leurs coordonnées au moment d'acheter les billets.

Toujours pour les TGV et les Intercités, les règles d'après-vente sont "assouplies" en cas de grève, selon la SNCF. Via l'application du groupe ou bien sur le site SNCF Connect, il est possible d'effectuer un échange de billet sans frais pour une autre date, ou bien d'annuler son billet en obtenant un remboursement intégral. Ces démarches doivent être faites impérativement avant l'heure de départ initial du train.

En cas de difficultés pour échanger ou se faire rembourser son billet, la SNCF renvoie vers un formulaire de contact pour joindre le service client TGV / Intercités. Cela inclut également les TGV INOUI vers l'Europe :

DB-SNCF en coopération,

TGV Lyria,

TGV France-Italie,

TGV France-Espagne,

TGV France-Bruxelles,

TGV France-Luxembourg,

TGV France-Fribourg,

le transporteur Eurostar.

Pour les OUIGO grande vitesse et classique

Si les perturbations impactent un train OUIGO Grande vitesse ou un OUIGO train classique, l'échange de billet doit se faire également avant l'heure de départ initiale du train via le site SNCF Connect. Mais le nouveau billet ne proposera qu'un voyage dans les sept jours après le voyage initial.

Pour une demande de remboursement, cela se passe sur le site OUIGO.com. Ce remboursement sera alors adressé par mail dans les trois jours et sous la forme de bon d'achat.

Pour les TER sans correspondance

Les billets seront remboursables jusqu'à la veille du départ, minuit dernier délais. Les démarches se font auprès du service client de la région concernée, en se rendant dans la rubrique "Services & Contacts" du site.

Pour le Thalys

La demande d'un remboursement se fait uniquement via un formulaire en ligne pour un voyage en Thalys. "Pour un échange, rachetez un nouveau billet, puis demandez le remboursement du billet annulé", informe la SNCF.