Immeubles effondrés à Marseille : bilan définitif de huit morts, les victimes ont été identifiées

Ce mercredi 12 avril 2023, le parquet de Marseille annonce un "bilan définitif" de huit morts après les effondrements des immeubles de la rue Tivoli dans la nuit de samedi à dimanche.

Quatre corps avaient été identifiés en début de semaine. On apprenait le décès du couple Jacques et Anne-Marie, respectivement âgés de 72 et 74 ans, ainsi que de Nicole, 66 ans, et Antonietta, 88 ans.

Le parquet déclare que trois autres corps ont été identifiés mardi, et la dernière victime a été confondue ce mercredi. Il s'agit d'Anna et Jacky, âgés de 85 et 81 ans, ainsi que de Marion et Mickaël, âgés de 31 et 28 ans. "Les deux couples résidaient respectivement au rez-de-chaussée et au deuxième étage de l'immeuble du 17 rue de Tivoli", informe le parquet.

Probable explosion due au gaz

Ce mercredi, BFMTV a révélé les images de la terrifiante explosion qui a causé les effondrements. Le parquet de Marseille conforte l'hypothèse d'une déflagration due au gaz. "Le mécanisme ayant conduit à cette explosion restera à déterminer à l'issue des investigations et des opérations d'expertises qui seront nécessairement longues et complexes".

