INTERVIEW. Stéphane Bern : "Avec 500 M€, on peut sauver le patrimoine religieux en péril"

Après les cathédrales, le “Monsieur patrimoine” appelle à voler au secours des églises.

Quatre ans après l’incendie de Notre-Dame de Paris, la réponse, avec le plan sécurité cathédrales, est-elle à hauteur de l’enjeu ?

Oui, 69 cathédrales sont maintenant sanctuarisées en France, un effort considérable a été fait pour les protéger. On a fait plus en trois ans que ces trente dernières années. L’incendie de Notre-Dame a été un électrochoc.

Le patrimoine religieux reste-t-il menacé ?

Oui, malgré tous les efforts qui sont faits par la ministre de la Culture, il y a, par exemple, des risques d’effondrement dans des églises. Des clochers se sont écroulés récemment. Des choses qu’on n’avait jamais vues ! Il y a une fragilité du patrimoine religieux. Or, dans les communes (propriétaires des églises, NDLR), faute d’argent, la ligne budgétaire d’entretien du patrimoine est souvent biffée au profit d’une autre urgence. Quand il faut refaire la toiture d’une église, c’est 1,5 M€, comment un village de 300 habitants en Occitanie peut-il trouver l’argent ?

Que préconisez-vous ?

Je pense qu’avec l’État, le loto du patrimoine, on peut faire aussi appel à du mécénat, solliciter les grandes entreprises, peut-être les ETI (entreprises de taille intermédiaires). Pourquoi ne pas créer un fond de sauvegarde du patrimoine religieux sous l’égide de l’État ? Il ne faut pas oublier que le patrimoine fait vivre de nombreuses personnes.

Quelle somme doit être réunie ?

On sait qu’avec 500 M€ on peut faire déjà beaucoup et sauver pratiquement tout le patrimoine religieux en péril. Ce serait mon objectif. 500 M€, c’est accessible pour toutes ces grandes entreprises qui ont fait des bénéfices records pendant la crise.

La sécurité des cathédrales renforcée En déplacement mardi 10 avril à Amiens, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a annoncé le deuxième volet du plan sécurité cathédrales, avec une enveloppe de 52 M€ : "Cela va passer par la mise en place de caméras thermiques, qui permettent de repérer des chaleurs inhabituelles ou une intrusion, a-t-elle expliqué, au micro de France Bleu. Nous travaillons aussi pour améliorer la protection des œuvres qui se trouvent dans les cathédrales, pour permettre leur mise à l’abri rapide." Le ministère de la Culture aura investi d’ici la fin de l’année 220 M€ pour restaurer et renforcer la sécurité de 87 cathédrales qui lui appartiennent.



Combien de sites sont en danger ?

C’est difficile à dire. Mille églises seraient en état de souffrance. Certaines sont classées et l’État fait beaucoup, d’autres ne le sont pas, c’est le problème, et n’ont pas d’aide sauf quand on lance une campagne dans la presse. Quand je vois aussi tous ces villages qui se dégradent, s’enlaidissent, je pense qu’il faut aussi une police du patrimoine si on ne s’autodiscipline pas.

Où en est le chantier de Notre-Dame ? La réouverture au public aura-t-elle lieu en fin d’année prochaine ?

Oui, cela avance très bien, le général (Jean-Louis Georgelin, en charge de la restauration, NDLR), mène ça comme une armée vers la victoire. C’est un chantier école qui va aussi créer des vocations pour tant de jeunes en recherche de sens, en quête d’un métier passion.

Vous appelez à la création d’un secrétariat au Patrimoine, rattaché au ministère de la Culture, avec le Tourisme. C’est une mission que vous accepteriez si elle vous était proposée ?

Non, l’intérêt serait de bien montrer le lien entre patrimoine, tourisme, économie. Moi j’ai vocation à être lanceur d’alerte, je suis bénévole, je ne veux pas accepter un poste et certainement pas appartenir à un gouvernement, ou à un autre. Je ne fais pas de politique. Toute personne de la société civile qui se mêle de politique est promise à être incomprise.