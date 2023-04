Job dating à Rodez : les jeunes demandeurs d’emploi rencontrent les agences d'intérim

La Mission locale de l'Aveyron s'investit dans le recrutement et l'accès à l'emploi des jeunes. Mercredi 12 avril 2023, un job dating, organisé dans les locaux de son antenne ruthénoise, a été l'occasion pour une vingtaine de demandeurs d'emploi de rencontrer quatre agences d'intérim.

Alors que la ville de Rodez est quasiment au plein-emploi, la Mission locale de l'Aveyron continue son accompagnement des jeunes vers l'emploi. Ce mercredi, elle a organisé, pour la première fois, un job dating entre des demandeurs d'emploi, de 16 à 25 ans, et des agences d'intérim dans ses locaux au sein de la Cité de l'Entreprise et de la Formation .

"L'objectif est de mettre en relation des jeunes que l'on accompagne et des acteurs économiques du territoire", explique Anne Laurent, directrice de la Mission locale. Cet événement, ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, est également un moyen de communiquer plus largement sur la structure.

"L'objectif est de leur offrir une réelle opportunité"

La Mission locale a sélectionné une vingtaine de jeunes, parmi le millier qu’elle accompagne par an, avec des profils correspondant aux quatre agences d’intérim présentes. "L'objectif est de leur offrir une réelle opportunité, une première expérience professionnelle et, pour certains, l'expérience d'un premier entretien d'embauche."

Alors qu'une préparation en amont a été réalisée, un suivi est prévu afin d'aider chaque jeune à construire son parcours professionnel, l'intérim étant souvent une étape dans la vie professionnelle.

Laetitia Manson, responsable d'agence à Synergie, est satisfaite du job dating

Laetitia Manson, responsable d'agence à Synergie, rencontre des "profils intéressants" lors du job dating.

"La difficulté n'est pas l'offre mais avoir des profils qui y correspondent", confie Anne Laurent. L'Aveyron étant un territoire majoritairement rural, la mobilité est un frein majeur à l'emploi. La plupart des demandeurs d’emploi présents au job dating n’étaient pas véhiculés. Laetitia Manson, responsable d’agence à Synergie, révèle que, certes, le permis est préférable et permet d’avoir accès à plus d’opportunités, mais que les entreprises peuvent d’adapter en organisant du covoiturage, en adaptant les horaires des salariés… Ce qui démontre un réel besoin de candidats.

Laetitia Manson, responsable d'agence à Synergie, réagit au job dating organisé ce mercredi, par la Mission locale de l'Aveyron, à la CCI de Rodez.#Aveyron #rodez #missionlocale pic.twitter.com/io2ClLwAdk — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) April 12, 2023

"Les entreprises ont de plus en plus de besoins, il y a beaucoup de turn-over ; c'est de plus en plus compliqué de recruter depuis le covid. Tout se fait désormais par internet mais la relation humaine est capitale", raconte Laetitia Manson. Le but de sa présence au job dating est donc de faire connaître le monde de l'intérim, de trouver de nouveaux profils et d'avoir un échange avec les candidats, les jeunes n'ayant plus forcément le réflexe de faire la démarche de venir directement en agence. Elle est satisfaite de la sélection réalisée par la Mission locale. "On sent une envie chez les jeunes, ils sont investis. On a des profils intéressants" Une réussite pour l'antenne aveyronnaise de la Mission locale, qui souhaite réitérer l'opération.

Solène Charbonnel, 23 ans, en recherche d'emploi, témoigne

Selon Solène Charbonnel, la mission locale est un "tremplin".

Après une période difficile, Solène Charbonnel s'est tournée vers la mission locale, qu'elle qualifie de "tremplin", il y a un petit peu plus de deux ans. "La mission locale a joué un grand rôle pour me relever et devenir la personne motivée que je suis aujourd'hui." Grâce à des stages et ayant un goût prononcé pour le contact humain, elle se destine désormais à devenir animatrice.

Alors qu’elle prévoit une formation BPJEPS animation sociale à Rodez pour la rentrée 2023-2024, elle recherche actuellement un emploi alimentaire pour financer son permis de conduire. "Je trouve ça valorisant d'être payé pour son travail, j'aime le sentiment de faire quelque chose de sa vie et d'avoir un retour".

Elle s'est présentée au job dating dans le but de trouver des missions en tant qu'hôtesse d'accueil. "C'est l'un des nombreux métiers alimentaires qui m'intéresse le plus, il y a ce lien avec les gens, ça reste dans quelque chose que j'aime." Pour elle, ce job dating est une réelle opportunité. "On peut mettre un visage sur l'agence, ça permet de créer un lien et de comprendre réellement ce qu'ils recherchent."

Solène Charbonnel, 23 ans, a participé au job dating intérim organisé par la Mission locale à Rodez. Elle témoigne.#aveyron #rodez #missionlocale pic.twitter.com/dfNSF9wWZV — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) April 12, 2023

.