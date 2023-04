Les Amateurs boulistes decazevillois champions d’Aveyron

Les victoires et les titres sont plus beaux dans la douleur et l’incertitude, les boulistes decazevillois confirment cette maxime.

Lorsqu’on s’engage dans un championnat, tel qu’il soit, on sait que le chemin est bien souvent semé d’embûches. Les Amateurs boulistes decazevillois se souviendront longtemps du championnat des clubs (AS) M3-M4 de la saison 2022-1923. Les rencontres en poules furent indécises. Victoires à domicile contre Millau BCM, Viviez, Capdenac et Millau PM. Victoire l’extérieur à Capdenac. Défaite à Millau PM et Viviez, lourde défaite à Millau BCM. En tenant compte du goal-average particulier, de la victoire à l’extérieur à Capdenac (qui a été déterminante) et des résultats des autres clubs, Decazeville et Millau Petit Montmartre se sont retrouvés en finale, qui s’est disputée à Capdenac, abritée par Daniel Vaneroux.

Cette phase de poule a été incertaine jusqu’au bout. La finale le sera tout autant. Au premier tour, les protégés du président Jean-Marie Julien laissent filer la quadrette mais s’adjugent la doublette et le tête-à-tête. Au point et au tir ciblés, aucune des deux équipes ne fait pas la différence. Tout ce jouera donc au troisième et tour. Les Decazevillois remportent la quadrette mais perdent le tête-à-tête. Les Millavois mènent en doublettes, autant dire qu’ils sont en très bonne position. À la dernière boule de la doublette, Marie Julien réussit un coup de génie en tirant le cochonnet qui vaut quatre points et permet d’offrir le match nul à ses couleurs, sur le fil, au bout du suspense. Score final 22 à 18 pour les Amateurs boulistes qui sont sacrés champions d’Aveyron des clubs et qualifiés pour le championnat régional, les 3 et 4 juin prochains.

Championnat départemental ce week-end à Decazeville : les Amateurs boulistes decazevillois organisent ce samedi 15 et dimanche 16 avril, le championnat de l’Aveyron en tête-à-tête (simples), au terrain de la piscine.