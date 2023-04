La Loubière. Les écoliers de Lioujas au rythme de la Semaine olympique et paralympique

Pour la septième édition de la Semaine olympique et paralympique, les écoliers de Lioujas ont été une nouvelle fois sensibilisés à l’olympisme grâce à une labellisation "Génération 2024". Cette année, la flamme olympique, un des symboles de l’olympisme, était à l’honneur.

Le thème retenu cette année était l’inclusion. Les écoliers ont donc réalisé à l’école un duathlon laser pour tous les élèves, les valides comme ceux en situation de handicap. Seuls ou en équipes, les jeunes sportifs ont donc alterné tir de précision et déplacements grâce au matériel prêté par l’UNSS. La distance parcourue à l’issue des deux manches était de 2024 mètres (bien évidemment...). Toujours pour être sensibilisés à la pratique sportive en situation de handicap, les écoliers ont aussi découvert le cécifoot. Même le footballeurs aguerris ont vite constaté qu’il n’est pas facile de se déplacer sur un terrain les yeux bandés, même si le travail des guides était précieux! De chaleureux remerciements sont destinés aux différents partenaires : l’Usep qui a prêté le mur d’escalade et les clubs de tennis et de tennis de table qui ont mis à disposition leurs encadrants et leurs équipements. Place maintenant au cycle...vélo!