Boussac. Les écoliers découvrent le ball bouncer

Les écoliers des trois cycles ont récemment occupé la salle des fêtes pour s’initier à une discipline sportive pour le moins insolite : le ball bouncer. Un sport qui ne parle pas certainement à un grand nombre d’entre vous et qui n’a par ailleurs aucun tutorat de fédération. Équipés de crosses qui s’apparentent à un énorme coton-tige, les pratiquants font évoluer la balle pour aller marquer des buts chez l’adversaire. Bien au-delà de l’aspect sportif, la fonction pédagogique de cette activité est de développer les habiletés transversales, la motricité générale, l’esprit d’équipe, la maîtrise d’un engin, mais aussi la confiance en soi. Cette activité mixte valorise la coopération afin de réaliser un objectif commun et collectif. La difficulté majeure réside dans le fait que le ballon est dirigé par cette crosse ronde d’où la complexité de la rencontre entre ces deux sphères. Cette initiation s’est déroulée sous la direction de Romain Revellat, éducateur sportif multisport, qui intervient auprès des écoles, associations et particuliers. Il possède plusieurs cordes à son arc : le bien nommé tir à l’arc, le basket, le kin-ball, le badminton, disquegolf, ultimate, baseball, et bien d’autres.

L’un des aspects pédagogiques intéressant est que les élèves étaient à tour de rôle joueurs et arbitres, une approche de responsabilisation essentielle pour leur éducation.