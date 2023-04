Littérature : votez avant le 15 avril pour l'un des quatre finalistes du Prix des Palanges

La troisième édition du Prix lancé par la Maison de la presse de Laissac a sélectionné quatre ouvrages au sein desquels chacun peut faire son choix.

La Maison de la presse de Laissac a lancé le 1er février l’édition 2023 du Prix des Palanges. Et l’on peut revoir cette soirée sur Youtube pour y (re)découvrir la sélection de cette troisième édition. Quatre finalistes ont été retenus par Jérôme Prat, responsable de la Maison de la presse : Guillaume Musso avec Angélique (Calmann Lévy), Agnès Martin-Lugand pour La Déraison (Michel Lafon), Didier Van Cauwelaert avec Une vraie mère... ou presque (Albin Michel) et Olivier Adam pour Dessous les roses (Flammarion).

A vous de lire ces ouvrages pour identifier votre préférence et votez pour déterminer le lauréat avant le 15 avril. "Chacun des livres sélectionné présente un intérêt dans sa catégorie", précise Jérôme Prat qui, en bon libraire, saura guider le lecteur «pour l’amener à sortir de ses habitudes". On peut lire les quatre finalistes, ou deux d’entre eux par exemple. Pour valider votre vote, un bulletin est disponible à la Maison de la presse de Laissac, mais on peut se le procurer à distance, par mail : maisondelapresse.laissac@orange.fr

Grande soirée avec Bernard Minier le 27 avril

Par ailleurs, Jérôme et Sylvie Prat invitent tous les publics pour la grande soirée où sera dévoilé le lauréat, en présence de Bernard Minier qui a obtenu le prix l’an passé. Le célèbre romancier dédicacera son livre Un œil dans la nuit (XO) de 19 h à 20 h 30 au centre administratif de Laissac avant de lancer la grande soirée du Prix des Palanges avec le lauréat en direct par visioconférence. Un bon moment de littérature en perspective.