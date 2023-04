Espalion. "Please Stand-up " a connu un énorme succès

Le spectacle "Please Stand-up" proposé par la communauté de communes a connu un gros succès et les nombreux spectateurs, venus de l’Espalionais, mais aussi du Nord-Aveyron et du Ruthénois, ont dû se montrer patients tant la file d’attente s’étirait vendredi soir au gymnase intercommunal.

Une patience récompensée par la qualité d’un divertissement plaisant.

Nicole Ferrari humoriste impertinente, Olivia Moore, Christine Berrou, et Antonia De Rendinger ont offert au public dans leurs one-woman-show, des sketchs inédits, délirants qui ont suscité les rires du public, mais aussi l’ont interpellé et appelé à la réflexion sur des sujets d’actualité.