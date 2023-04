"Plus belle la vie" : si vous êtes fan, réjouissez-vous, la série fait son retour

Bonne nouvelle pour les "addicts" de "Plus belle la vie". Des épisodes seront diffusés à partir du 17 avril sur une chaîne YouTube dédiée. France 3 avait arrêté la diffusion de la série culte en novembre dernier.

"Plus belle la vie" est de retour… sur YouTube. Arrêté depuis le 18 novembre 2022 après 18 saisons et 4 665 épisodes, le feuilleton de France 3 va avoir droit à sa propre chaîne sur la plateforme vidéos. À partir du 17 avril, les fans de la série pourront y retrouver la première saison gratuitement, rapporte Le Parisien.

Lors du lancement, dix épisodes seront d’office disponibles. Puis à partir de la semaine suivante, deux épisodes seront mis en ligne à 20 h chaque soir, du lundi au vendredi.

La saison 9 diffusée sur Chérie 25

La saison 16, elle, sera programmée le week-end avec la publication de dix épisodes à chaque fois. Des primes consacrés à la série pourraient également être diffusés à terme.

Comme l’explique le quotidien francilien, l’objectif du groupe Newen, qui produisait la série culte, est de continuer de faire vivre la marque Plus belle la vie. "Nous allons construire avec la communauté YouTube l’avenir de Plus belle la vie sur la plate-forme et proposer en YouTube Shorts les moments cultes de l’histoire de la série", a expliqué à nos confrères Olivier Levard, directeur de Newen Digital.

À noter que depuis le 13 mars dernier, les "accros" de "Plus belle la vie" peuvent également suivre quotidiennement des rediffusions de la série à partir de sa saison 9, sur la chaîne télé Chérie 25. Face au succès d'audience, la chaîne a rallongé d'une heure la tranche horaire du programme, diffusé désormais entre 12 h 40 et 18 heures.