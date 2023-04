Réforme des retraites : Emmanuel Macron invite les syndicats à "échanger" après la décision du Conseil constitutionnel

Emmanuel Macron ouvre la porte à des échanges avec les syndicats, mais lorsque le Conseil constitutionnel aura tranché sur le texte de la réforme des retraites.

Lors d'une conférence de presse tenue aux côtés du Premier ministre des Pays-Bas, pendant son déplacement mercredi 12 avril, Emmanuel Macron a indiqué qu'il voulait proposer "un échange avec les partenaires sociaux". Mais cela ne se ferait qu'après la décision vendredi du Conseil constitutionnel concernant le texte de la réforme des retraites, en cours d'examen.

Si entretien il y a, il ferait suite aux échanges entrepris avec la Première ministre Elisabeth Borne la semaine passée, et qui avait été décrite comme "un échec" pour les syndicats. Emmanuel Macron a indiqué que les prochaines discussions avec l'intersyndicale permettront "d'engager la suite et de tenir compte des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel".

Le président de la République a ajouté : "Je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de concorde et la volonté d'engager la suite". Sachant que le verdict du Conseil constitutionnel "vient clore un chemin démocratique et constitutionnel", et qu'Emmanuel Macron a fait part de sa volonté d'aborder d'autres sujets dans les prochains jours comme "le changement climatique" ou "le vieillissement de la population".

La veille de l'acte 12 contre la réforme des retraites

Ces déclarations interviennent à la veille de la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et que le contexte social reste tendu. Lors de son voyage aux Pays-Bas, Emmanuel Macron aura été interpellé à plusieurs reprises par des manifestants.

Au début d'un discours à La Haye, mardi, des personnes ont brandi des banderoles en anglais où était inscrit "président de la violence et de l'hypocrisie". Ce mercredi, un manifestant qui commençait à entonner le chant "On est là !" a été plaqué au sol, sous les caméras, par le service de sécurité à l'arrivée d'Emmanuel Macron devant l'université d'Amsterdam.