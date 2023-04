Rignac. Sous le signe de l’olympisme et du paralympique

"Votre enfant a souhaité s’inscrire à la journée olympique et paralympique à Rignac en participant à des épreuves sportives ainsi qu’à des ateliers de sensibilisation au handicap". Tel était le message adressé aux parents des élèves des collèges Notre-Dame de Baraqueville, Sainte-Marie-de-Cassagnes, Sainte-Dominique de La Fouillade, Saint-Martin de Naucelle, Dominique Savio de Rieupeyroux, Saint-Louis de Réquista et Jeanne-d’Arc de Rignac.

Sous l’égide de la Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique, anciennement nommée Ugsel, vingt-deux équipes de six élèves se sont retrouvés le matin au terrain municipal et au gymnase du stade pour des épreuves sportives dans le cadre de cette journée olympique : relais chronométré sur 400 m, ultimate, course d’orientation, basket 3 x 3, relais non voyant. Le pique-nique fourni par les parents était un défi au challenge du collège qui devait produire le moins de déchets.

Le volet paralympique s’est déroulé l’après-midi au gymnase annexe de l’espace André-Jarlan avec la participation des résidents du foyer Marie-Gouyen : torball, sarbacane, tirs carabine, boccia étaient au programme.

Alex, Céline, Christel, Franck, Hugues, Luc, Marc, Marion, Mélanie, Patrick, Sophie, Timothée, Xavier qui étaient à l’organisation ont estimé que cette journée était plus que réussie. "Les élèves sont enchantés de cette journée et en redemandent… Un vrai moment sportif dans le respect des valeurs de l’olympisme" ont-ils déclaré.

Satisfaction également en ce qui concerne les échanges avec les résidents : " Nos jeunes ont discuté avec eux, joué avec et contre eux… Les résidents ont même coaché et donné des conseils à nos collégiens… On est vraiment content".