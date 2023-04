Saint-Symphorien-de-Thénières. Une sortie repas cabaret qui a enchanté les Aînés

Les clubs de Thénières à la Truyère et Les Seniors de la Viadène poursuivent leur programme d’animation 2023 et c’est vers Clermont-Ferrand que se dirigeait une partie des adhérents ce jeudi 6 avril.

Un chaleureux accueil leur était réservé au cabaret "Le Garden Palace" où au cours du délicieux repas, un magnifique spectacle se déroulait pour le plaisir de tous. C’est un enchaînement de différents tableaux, de variétés de styles et d’artistes qui se succédaient : danseurs, chanteurs, acrobates, magicien et bien évidemment une troupe digne des plus grands cabarets parisiens. Cette journée un peu différente des sorties habituelles a fait l’unanimité de tous, en soulignant la qualité de cette formule repas-spectacle.

Que de bons souvenirs pour tous ceux qui ont profité de cette escapade.