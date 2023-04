Rignac. Assemblée générale : le bon bilan du Conservatoire de la châtaigne

75 appellations dont 60 appellations aveyronnaises, cinq variétés anciennes du Périgord-Limousin, sept variétés hybrides, 65 clones présents dont 50 clones aveyronnais, près de 400 châtaigniers, plus de 500 pommiers : ce sont les premiers chiffres annoncés lors de l’assemblée générale du conservatoire du châtaignier qui s’est tenue dans les locaux du lycée professionnel.

La présidente du conseil d’administration Brigitte Mazars a accueilli une trentaine de sociétaires qui ont écouté le bilan 2022 du conservatoire : taille de formation hivernale sur les jeunes châtaigniers greffés, passage du girobroyeur dans les vergers et l’arboretum du lycée, tontes régulières, taille de formation estivale, débroussaillage au pied des arbres, récolte de châtaignes et de pommes, début taille hivernale : "Une production record avec plus de six tonnes de châtaignes récoltées d’un calibre souvent réduit mais très correct", a exprimé le rapporteur.

Concernant les ventes, le bilan est bon : trois tonnes à des grossistes, 2 tonnes à des associations et comités des fêtes pour des grillées, 500 kg à des particuliers sur place au conservatoire, 500 kg à des producteurs adhérents.

Animations et sensibilisation

Trois thématiques ont dominé les animations proposées suite à l’intégration au réseau des Espaces naturels sensibles : la découverte et la sauvegarde du patrimoine castanéicole, la protection de l’environnement, la ruralité. 96 animations, 34 conventions d’animations signées pour 1 873 personnes concernées.

Pour sensibiliser à la découverte et à la protection du patrimoine naturel local avec des chasses au trésor, des ateliers culinaires et de langage botanique, d’autres thèmes, 37 animations soit 807 enfants. Les 28 animations nature ont attiré 582 enfants des écoles des communes voisines, du Ruthénois, du Vallon, du Ségala, de l’Ouest du département mais parfois de plus loin (Espalion, Lacroix-Barrez). Épluchage de châtaignes, démonstrations de greffage du châtaignier, étude in-situ des variétés pyrénéennes, conseils et diagnostics castanéicoles ont complété cette présentation.