CARTES. Nappes phréatiques, sécheresse : une situation "peu satisfaisante", quelles sont les zones en souffrance ?

Le bureau de recherches géologiques et minières a publié un bulletin faisant état de la situation des nappes d'eau souterraine au 1er avril 2023, en France. Voici ce qu'il faut en retenir.

"La situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays" : c'est ainsi que le Bureau de recherches géologiques et minières résume son propos, communiqué ce jeudi 13 avril 2023. Il fait état de "niveau de nappes phréatiques sous les normales mensuelles" dans 75% des cas.

Contre 58% en mars 2022

Comme il l'indique dans son compte rendu, "les précipitations de mars ont engendré des épisodes de recharge sur les secteurs les plus arrosés, notamment à l'ouest du territoire. Cependant, ces pluies ont eu peu d'impact sur l'état des nappes".

75% des niveaux des nappes restent, donc, sous les normales mensuelles en mars 2023, contre 58% en mars 2022. Et le BRGM insiste : "de nombreux secteurs affichent des niveaux bas à très bas".

Quels secteurs sont les plus touchés ?

Selon la carte diffusée par le Bureau, aucune nappe n'affiche un niveau très haut, haut, ou modérément haut. Au contraire, plusieurs zones du pays sont dans le rouge. Autrement dit, le niveau des nappes y est très bas.

C'est le cas dans la partie nord de la France : entre Maubeuge et Troyes, autour d'Orléans, autour de Mulhouse, entre Lyon et Besançon ou encore près de Marseille et Perpignan.

Une plus grande partie du pays vire à l'orange : cela indique que le niveau des nappes est bas : la région Grand-Est est particulièrement concernée. En revanche, du côté de la côte Atlantique et dans une zone comprise entre Clermont et Lyon, les nappes ont un niveau autour de la moyenne.

Que retenir ?

\ud83d\udd38le mois de mars a permis une légère recharge, notamment dans l’ouest,

\ud83d\udd38les niveaux restent sous les normales pour 75% des nappes,

Et pour la sécheresse ?

Le BRGM a également publié une carte sur le risque de sécheresse sur les nappes à enjeux, en 2023. En date du 13 avril, elle divise les départements selon les niveaux de risque, de très faible à très fort.

L'Île-de-France dans sa totalité est concernée par un risque très fort. Le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie voient également une très grande partie de leur territoire faire face à ce niveau.

Le risque de sécheresse sur les nappes à enjeux en 2023 a été établi par le BRGM. BRGM

Quelles prévisions ?

Après un été 2022 caniculaire et de multiples records météorologiques battus ces derniers mois, à quoi s'attendre pour l'été à venir ? "Les prévisions de Météo-France sur les mois d’avril, mai et juin ne privilégient aucun scénario pour les pluies et des températures plus élevées sur le pourtour méditerranéen et en Corse", estime le BRGM.

"À partir du mois d’avril, la hausse des températures, la reprise de la végétation et donc l’augmentation de l’évapotranspiration vont limiter nettement l’infiltration des pluies vers les nappes", ajoute le Bureau.